Günün Yorumu (10 Eylül 2024 Salı)
Günün genel havasını belirleyen Ay, Yay burcunda yolculuğuna devam ediyor. Ay düğümü ile olan açısı, şanslı bir günde olduğumuzu gösteriyor. Özgüven ve cesaretle giriştiğimiz işlerde hayırlı sonuçlar elde edebiliriz. Akşam saatlerinde Venüs ve Ay’ın olumlu açısı hem maddi hem de ilişkiler açısından şanslı zamanlara işaret ediyor. Aynı zamanda yine bugün etkili olan Güneş ve Jüpiter karşıt açısı iyimserliğimizi abartabileceğimizi, fazlaca coşkulu olacağımızı gösteriyor. Kibirli tavırlarla karşılaşabiliriz. Tepkilerimizde aşırılıklardan kaçınmak bizim için daha faydalı olabilir.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]