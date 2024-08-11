Günün Yorumu (11 Ağustos 2024 Pazar)
Dünün durgun enerjisinden sonra saat 01:33 de Akrep Burcuna geçen Ay, gece saatlerinde derin düşünceler içinde olmamıza sebep oluyor. Bir konuya kafayı takıp çözüm üretmek için enerjiler bizimle. Ancak, kin, intikam duygusundan uzak durmalıyız. Sabah saatleriyle beraber, güzel bir güne başlangıç yapıyoruz. Çalışma hayatımızda verimli sohbetler ilham verici olabilir. Projelerimizi uygulamaya koyabiliriz. İkili ilişkilerde, ortak yönleri bulmak, güzel zamanlar geçirmek için iyi bir gündeyiz. Kişisel bakım yaptırıp, iyi hissetmek için uygun zamanlar.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com