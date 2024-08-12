RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (12 Ağustos 2024 Pazartesi)

Akrep Burcunda seyahatini sürdüren Ay, yapacağı açılarla hareketli bir gün geçirmemizi sağlıyor. Güneş ile yapacağı sert açı, ego çatışmalarına sebep olup, duygu ve benlik çatışmalarına sebep olabilir. Sen benim kim olduğumu biliyor musun tavırları zarar getirebilir. Finans piyasalarında gergin bir gün yaşanması olasıdır. Öte yandan Satürn ile yapacağı olumlu açıyla da kişisel ilerlememize katkı sağlayacak gelişmeler bekleyebiliriz. Tam anlamıyla iyilik yap denize at durumu da diyebiliriz. Yaptığımız fedakarlıklar karşılıksız kalmayacak.

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