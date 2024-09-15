RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (15 Eylül 2024 Pazar)

Şanslı hafta sonunun en şanslı günündeyiz. Etkileri dünden itibaren hissedilmeye başlayan İyicil gezegenler Jüpiter ve Venüs’ün muhteşem açısı, bugün Ay’ın Kova Burcundan katkısıyla doruğa ulaşıyor. Hafta sonu olmasına rağmen, bugünü boş geçirmemenizi, tembellik etmemenizi öneririm. Yeni projeler peşinde koşmak, fikirler üretmek, ilerisi için güzel başlangıçlar getirebilir. Şansınız bol olsun.

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