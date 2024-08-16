Günün Yorumu (16 Ağustos 2024 Cuma)
Gezegenler ayın son günlerine kadar bize rahat vermemek için anlaşmış gibiler. Mars ve Satürn zorlu açısını bugün gerçekleştiriyor. 10 gün boyunca, iletişimde zorluklar, engellenmeler yaşanabilir. Planlarımızı uygulamaya koyarken prosedürler bizi biraz uğraştırabilir. Basın-yayın, sosyal medya, eğitim alanlarında zorlu koşullara hazır olmalıyız. Yolculuklarda ve hukuki konularda işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Finansal olarak önlemlerimizi almamız gereken bir süreç. Tüm dünyada kazalara açık olunan zamanlar. Akşam saatlerinde Ay-Venüs açısıyla bir parça huzur bulmak mümkün olabilir.
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