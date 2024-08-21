Günün Yorumu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Gün boyunca Ay, Balık burcunda yolculuğuna devam ediyor. Zorlu ağustos ayının yine zor ve etkili günlerinden birindeyiz. Biraz daha sabır. Gökyüzünde gezegenlerin sert konumlarının tetikleneceği zamanlardayız. Özellikle sağlık konusunda temkinli olmalıyız. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz gerek. Öte yandan finansal alanda sert tedbirler yürürlüğe girebilir. Para piyasalarında stres yaratacak gelişmeler olması muhtemel görünüyor. Kendimizi sağlama almalıyız. Uzmanı olmadığımız iş, girişim ve yatırımlardan uzak durmamız gerek. Akşam saatlerinde nefes almamızı sağlayacak haberler alabiliriz.
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