RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (21 Eylül 2024 Cumartesi)

03:16’da Güneş ve Neptün karesi kesinleşiyor. +-5 gün boyunca etkili bu görünüm yanılgılara açık olacağımızı söylüyor. Dolandırıcılara gün doğdu diyebiliriz. O sebepledir ki adımlarımızı atarken her söylenene inanmamalıyız. Kendimizi halsiz hissedebiliriz. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için özen göstermeliyiz. Bir de Merkür ve Jüpiter karesi +-3 gün boyunca günlük hayatımızda abartılı söylemlerden kaçınmamızı söylüyor. Aşırı iyimser düşünceler zarar görmemize sebep olabilir. Riskleri göz ardı etmemeliyiz. 21:30 dan sonra Ay ve Merkür güzel açısıyla güzel haberler alabiliriz.

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