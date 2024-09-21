Günün Yorumu (21 Eylül 2024 Cumartesi)
03:16’da Güneş ve Neptün karesi kesinleşiyor. +-5 gün boyunca etkili bu görünüm yanılgılara açık olacağımızı söylüyor. Dolandırıcılara gün doğdu diyebiliriz. O sebepledir ki adımlarımızı atarken her söylenene inanmamalıyız. Kendimizi halsiz hissedebiliriz. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için özen göstermeliyiz. Bir de Merkür ve Jüpiter karesi +-3 gün boyunca günlük hayatımızda abartılı söylemlerden kaçınmamızı söylüyor. Aşırı iyimser düşünceler zarar görmemize sebep olabilir. Riskleri göz ardı etmemeliyiz. 21:30 dan sonra Ay ve Merkür güzel açısıyla güzel haberler alabiliriz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]