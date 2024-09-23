Günün Yorumu (23 Eylül 2024 Pazartesi)
İkizler Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, Satürn ile zorlu açı gerçekleştireceğinden iletişim trafiğinde aksaklıklara neden olabilir. Düşüncelerimizde biraz karamsarlık hakim olabilir. Akşama doğru ise coşku dolu olacağımız zamanlar olacaktır. Herkesle, her şeyi konuşmak isteğiyle yanıp tutuşabiliriz. Ancak yine de ne söylediğimize dikkat etmeliyiz. Sırlarımızı açık edebiliriz. Günün en önemli gelişmesi ise 05:36 da Venüs Gezegeninin Akrep Burcuna geçmesi. Artık tutkulu aşklar zamanı. Kin ve öç alma duygularımızı harekete geçirmemeliyiz.. Finans konuları tüm dünyada gündem olmaya aday.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]