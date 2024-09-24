RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu ( 24 Eylül 2024 Salı)

Günün genel havasını yansıtan Ay, İkizler Burcunda yolculuğunu sürdürüyor. Öğleden sonraya kadar yanılgılara açık olacağımız zamanlar bizi bekliyor. Zira Ay, Merkür ve Neptün ile zorlu açılar gerçekleştiriyor olacak. Önemli kararlar almak veya önemli görüşmeler için uygun zamanlarda değiliz. 14:48 ile 17:50 arasında Ay, boşluk enerjisinde olacağından ilerleme sağlamak zor olabilir. Olmuyorsa zorlamamakta fayda var. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, Venüs ile olumlu açı gerçekleştiriyor. Aile hayatı ve ilişkilerde güzel saatler bizi bekliyor.

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