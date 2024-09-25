RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Günün Yorumu (25 Eylül 2024)
Takip Et

Günün Yorumu (25 Eylül 2024)

Günün genel havasını yansıtan Ay, Yengeç Burcunda yolculuğuna devam ediyor. Özellikle öğlen saatlerinde Mars ve Ay kavuşumuyla, kazalar ve sakarlıklara yatkın olabiliriz. Kesici delici aletlere dikkat. Merkür Gezegeni Neptün ile sert karşıtlık açısını bugün gerçekleştiriyor +-3 gün boyunca zihin bulanıklaşması yaşayabiliriz. Olayları net görmekte zorlanabilir, aldatıcı haberler duyabiliriz. Aynı zamanda Merkür Pluto olumlu açısı da devrede. +-3 gün boyunca güçlü insanlarla fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ajitasyonlara kanmayıp, gerçekçi bakış açısı yakalamak bu durumda çok önemli.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]