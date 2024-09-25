Günün Yorumu (25 Eylül 2024)
Günün genel havasını yansıtan Ay, Yengeç Burcunda yolculuğuna devam ediyor. Özellikle öğlen saatlerinde Mars ve Ay kavuşumuyla, kazalar ve sakarlıklara yatkın olabiliriz. Kesici delici aletlere dikkat. Merkür Gezegeni Neptün ile sert karşıtlık açısını bugün gerçekleştiriyor +-3 gün boyunca zihin bulanıklaşması yaşayabiliriz. Olayları net görmekte zorlanabilir, aldatıcı haberler duyabiliriz. Aynı zamanda Merkür Pluto olumlu açısı da devrede. +-3 gün boyunca güçlü insanlarla fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ajitasyonlara kanmayıp, gerçekçi bakış açısı yakalamak bu durumda çok önemli.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]