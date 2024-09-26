RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (26 Eylül 2024 Perşembe)

Bugün de Yengeç Burcunda ilerleyen Ay, akşam saatlerinde şahane açılarla umutlarımızı, hayallerimizi hayata geçirmek için destek sunuyor olacak. Maneviyatımızın arttığı bir zaman. Öğlene kadar olan süreçte davranış ve ifadelerimizde karşı tarafı kırmamaya özen göstermeliyiz. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeninin Başak Burcundan Terazi Burcuna geçmesi olacaktır. 11:08'den itibaren Terazi Burcuna geçen Merkür, 13 Ekim 2024 tarihine kadar, nezaket, diplomasi, uyum ve dengenin önemine dikkat çekiyor olacak. İlişkiler ön planda yer alıyor.

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