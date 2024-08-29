RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Günün Yorumu (29 Ağustos 2024 Perşembe)
Takip Et

Günün Yorumu (29 Ağustos 2024 Perşembe)

Gün boyunca Yengeç Burcunda ilerleyen Ay, aile kavramının önemine işaret eden bir ruh halinde olmamızı sağlıyor. Venüs Terazi Burcu geçişi bugün gerçekleşiyor. Bu süreçte Venüs kendi evinde rahat edip bütün gücünü gösterecek. İlişkiler, diplomasi, güzellik, estetik konularında rahatlama, nezaketin önemini kavrama 23 Eylül’e kadar ana gündem maddelerimiz olacak. Olumsuz yönleri ise kararsızlık, başkalarının ne düşündüğünü fazlaca önemseme olabilir. Günün bir başka önemli gökyüzü görünümü ise Ay ve Satürn arasında oluşacak olumlu açı. Sözü geçen kişilerle önemli görüşmeler yapabiliriz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]