Günün Yorumu (29 Ağustos 2024 Perşembe)
Gün boyunca Yengeç Burcunda ilerleyen Ay, aile kavramının önemine işaret eden bir ruh halinde olmamızı sağlıyor. Venüs Terazi Burcu geçişi bugün gerçekleşiyor. Bu süreçte Venüs kendi evinde rahat edip bütün gücünü gösterecek. İlişkiler, diplomasi, güzellik, estetik konularında rahatlama, nezaketin önemini kavrama 23 Eylül’e kadar ana gündem maddelerimiz olacak. Olumsuz yönleri ise kararsızlık, başkalarının ne düşündüğünü fazlaca önemseme olabilir. Günün bir başka önemli gökyüzü görünümü ise Ay ve Satürn arasında oluşacak olumlu açı. Sözü geçen kişilerle önemli görüşmeler yapabiliriz.
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