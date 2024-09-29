Günün Yorumu (29 Eylül 2024 Pazar)
06:36'da Aslan Burcunda seyreden Ay ile Uranüs arasında pek de sevimli olmayan bir açı gerçekleşiyor. Pazar sabahına beklenmedik haberlerle uyanabiliriz. Dünün keyifli enerjisi bu sabaha pek yansımayacak görünüyor. 12:41'e kadar boşlukta olan Ay ile ne yöne gideceğimizi bilemeyebiliriz. En iyisi dinlenmek, uzun kahvaltı saatleri yapmak olabilir. Ardından ise Başak Burcuna geçen Ay ile öğleden sonra çalışkan bir arı gibi hissedeceğiz. Düzen gerektiren her iş için motivasyonumuz yerinde olacak. Sağlıklı kalabilmek adına her türlü adım için uygun bir zaman.
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