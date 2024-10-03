Günün Yorumu (3 Ekim 2024 Perşembe)
Güneş tutulmasının etkileri altındayız. Yeni girişimler için 2 gün daha beklemek yerinde olacaktır. Bugün ise Ay, Terazi Burcunda yolculuğunu sürdürüyor olacak. Sabah saatlerinde Ay ve Mars karesi ile agresif tepkilerde bulunabiliriz. Sözlerimiz kırıcı olabilir. Aile ilişkilerinde huzursuzluklar yaşanması olasıdır. Akşam saatlerinde ise şanslı zamanlardayız. Ay ve Jüpiter arasında gerçekleşen uyumlu açı, her türlü finansal konuda destekleyici olacaktır. Ayrıca eğitim ve yurtdışı ile ilgili işlerde şanslı bir süreç söz konusu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]