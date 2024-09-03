Günün Yorumu (3 Eylül 2024 Salı)
Etkisi 15 gün sürecek olan haftanın en önemli gökyüzü olayı Başak Burcu Yeniayı 04:55'te gerçekleşiyor. Satürn’le olan görünümünden dolayı, girişimlerimizde zorluk yaşayabiliriz. Yeterince fedakarlık yaptıysak zorluklar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Başak Burcu, çalışma, düzen, sağlık konularını anlatır. İşlerimizi düzene koymak, beslenmemize dikkat etmek ana temalarımız olacak. 15 gün boyunca bağışıklığımızı yüksek tutmalıyız. Mars ve Neptün karesinden dolayı, sağlık problemleri gündeme gelebilir. Kendimize güvenerek başarıya ulaşabiliriz. İletişimle ilgili işlerden gelir elde edebiliriz.
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