Günün Yorumu (7 Eylül 2024 Cumartesi)
Aslan Burcunda bulunan Merkür ile Boğa Burcunda bulunan Uranüs arasında gerilimli açı bugün gerçekleşerek 3 gün boyunca etkili olacak. Ne söylediğimize dikkat etmemiz gereken bir süreç. İnatçı tavırlar sergilemek sadece gerilimi artırıp, her konuda iplerin kopmasına sebep olabilir. 10:08'de ise Ay, Akrep Burcuna geçerek, 2,5 gün boyunca derin duygular içinde olmamıza sebebiyet veriyor. Ay'ın Mars ile yapacağı uyumlu açı ile hareket etme isteğimiz artarken, duygusal konularda cesaretimiz yerinde olacak.
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