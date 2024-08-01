İkizler Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Sabahın erken saatlerinde kariyer hayatınızla ilgili endişeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Endişelenmeyin, geçicidir. 06:21 den itibaren ruh haliniz tamamen değişiyor Sevgili İkizler. Öğlen saatlerinde, kazançlarınızla ilgili keyif verici gelişmeler moralinizi yerine getirebilir. Aile kaynaklı gelen haberler, özgüven tazelemenizi sağlayacaktır. Gelir artırıcı iş anlaşmaları imzalamak için harika bir gündesiniz.
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