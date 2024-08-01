İkizler Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Sabahın erken saatlerinde kariyer hayatınızla ilgili endişeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Endişelenmeyin, geçicidir. 06:21 den itibaren ruh haliniz tamamen değişiyor Sevgili İkizler. Öğlen saatlerinde, kazançlarınızla ilgili keyif verici gelişmeler moralinizi yerine getirebilir. Aile kaynaklı gelen haberler, özgüven tazelemenizi sağlayacaktır. Gelir artırıcı iş anlaşmaları imzalamak için harika bir gündesiniz.

instagram: astrolog.rabia.aykac

e-mail: astroloji@dunya.com