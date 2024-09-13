RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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İkizler Burcu (13 Eylül 2024 Cuma)

Sabah saatleri, gelir-gider dengesini sağlamlaştırmak için gerekli destekleri bulabilirsiniz Sevgili İkizler. Kariyer başarıları, kazanç getirebilir. İş anlaşmalar imzalamak için güzel bir gün. Öğlen saatlerinde ise ilişkilerde zorlanmalar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Yatırımlarınızda yanlış kararlar alabilirsiniz. Akşam saatleri ise, ailede kutlanacak olaylar yaşanabilir. Gayrimenkul için güzel gelişmeler var.

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