İkizler Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)
Haftanın son gününde 00:44’te Ay, Kova Burcuna girerek Plüton’la kavuşumunu gerçekleştiriyor. Gergin bir gece geçirmemek için, kin ve öç alma duygularından uzak durmalısınız Sevgili İkizler. Bunun yanında Merkür gezegeni Plüton ile sert bir açı oluşturuyor. 3 gün boyunca etkili olacak bu görünüm yolculuklarda dikkatli olmanızı söylüyor. Sert tartışmalara çekilebilirsiniz. Beklenmedik haberler sakinliğinizi korumanızı zorlaştırabilir. Dolunayın sert etkisini bugünden hissetmeye başlayabilirsiniz.
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