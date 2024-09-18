İkizler Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Kariyer evinizde gerçekleşen Ay tutulması, yeni bir iş imkanı sunuyor olabilir Sevgili İkizler. Toplum önündeki statünüzün ve saygınlığınızın artışı başlıyor. Yaratıcılığınızı kullandığınız takdirde başarı kaçınılmaz görünüyor. Bunun yanında, ev hayatınızda isteğiniz dışında olan değişimleri kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Ev alım satımı veya taşınma için uygun bir dönem olmayabilir. Ebeveynlerin sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.
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