İkizler Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Yolculuklar ve iletişim evinizde, yılın en zor gökyüzü olaylarından olan Dolunay bugün gerçekleşiyor Sevgili İkizler. Yakın çevreniz veya kardeşlerinizle bazı sorunların gün yüzüne çıkması muhtemel görünüyor. Dünya görüşünüzü aydınlatacak bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Basın-yayın sektöründe veya yüksek öğretimde olanların plan değişikliğine gitmelerinin zamanı geldi. Değişikliklere kolayca uyum sağlamak sizin için mümkün görünüyor. Esnekliğinizi, her duruma uyum sağlayabileceğinizi test ettiğiniz zamanlar. İnatlaşmalar size bir fayda getirmeyecek. Şansınıza güvenmelisiniz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com