RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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İkizler Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)

Sosyal ortamlarınızın canlanacağı bir gün sizinle Sevgili İkizler. Sabah saatleri dostlarınızdan gelen önerileri dikkate almalısınız. İleride faydanıza olacak gelişmeler söz konusu olabilir. 17:55'ten sonra Güneş, Başak Burcuna girerek 1 ay boyunca ev hayatınızda yapılması gerekenleri ön plana çıkarıyor. Taşınma, tadilat, alım-satım, kiralama gibi konular gündeminizin ana maddesini oluşturabilir.

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