İkizler Burcu (23 Ağustos 2024 Cuma)
Dostlarınızdan aldığınız destekler, her konuda motivasyonunuzu yerine getiriyor Sevgili İkizler. İdeallerinizi gerçekleştirmek için size gelen tekliflere kulak vermelisiniz. Arkadaşlarınızla dertleşmek kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Gayrimenkul yatırımlarına dikkat. 15:44’ten sonra Ay'ın boşluk enerjisinden dolayı, planlarınızı uygulamakta güçlük yaşayabilir, engellerle karşılaşabilirsiniz.
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