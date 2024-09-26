RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. İkizler Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
Takip Et

İkizler Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)

Sahip olduğunuz değerler evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, hisleriniz sayesinde kazançlarınızı artırabileceğinizi söylüyor Sevgili İkizler. Akşam saatlerinde ise hayalini kurduğunuz kariyer hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Maneviyatınızı yüksek tutmanız gereken zamanlar. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar, çocuklarınızla iletişimin kuvvetlendiği zamanlardasınız. Yatırımlarınızda doğru kararlar alabilirsiniz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]