İkizler Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
Sahip olduğunuz değerler evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, hisleriniz sayesinde kazançlarınızı artırabileceğinizi söylüyor Sevgili İkizler. Akşam saatlerinde ise hayalini kurduğunuz kariyer hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Maneviyatınızı yüksek tutmanız gereken zamanlar. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar, çocuklarınızla iletişimin kuvvetlendiği zamanlardasınız. Yatırımlarınızda doğru kararlar alabilirsiniz.
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