RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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İkizler Burcu (27 Eylül 2024 Cuma)

01:47'de Aslan Burcuna geçen Ay ile keyfiniz yerine gelmeye başlıyor olacak Sevgili İkizler. Sabah saatleri ile beraber çalışma hayatınızda anlaşmazlıklar yaşama olasılığınız artsa da öğleden sonra bu hava dağılıyor. Sözlerinize dikkat etmeniz gereken saatler. Akşam saatlerinde ise geleceğe umutla bakmanızı sağlayacak gelişmeler ve fırsatlar kapınızı çalıyor olacak. Gelen teklifleri değerlendiriniz.

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