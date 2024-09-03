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İkizler Burcu (3 Eylül 2024 Salı)

Yeniay günündesiniz Sevgili İkizler. 04:55’te gerçekleşecek Yeniay, ev hayatınız, aile fertleri evinizde gerçekleşiyor. Taşınma, yeni bir ev, arsa satın almak konularında isteklerinizi gerçekleştirirken, yasal prosedürleri aşmak zaman alabilir. Sonucu yine de iyi olacaktır. Ev hayatınızda ihmal ettiğiniz işleri düzene koymak için güzel bir gün. İletişim ve eğitimle ilgili başarılar ve kazançlar yolda. Aldığınız sorumluluklar ödüllendirilmenize neden olacak.

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