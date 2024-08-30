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İkizler Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)

Bayram gününe yakışan bir gün sizinle Sevgili İkizler. Merkür artık düzeliyor. İletişim kazalarına karşı daha fazla dikkat etmelisiniz. Günün ikinci yarısında gelirlerinizde meydana gelecek artışlar sizi şaşırtabi1ir. 8:14 ile 20:10 arasında boşlukta olan Ay, bazı beklentilerinizle ilgili hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Aslan Burcuna geçen Ay, seyahat bakımından size olumlu etkide bulunacak. 5 gün sürecek Venüs- Plüton olumlu açısı özel hayatınızda mutlu olacağınıza işaret ediyor. Bilgi sahibi olmadığınız alanlarda girişimde bulunmamalısınız.

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