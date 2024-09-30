İkizler Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)
Kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar yaratmak adına olumlu etkiler altındasınız Sevgili İkizler. Mars ve Satürn olumlu açısıyla +-3 gün boyunca yeteneklerinize güvenmeli ve aynı zamanda göstermelisiniz. Finansal anlamda da yatırımlarınız uzun vadede güzel sonuçlar getirecektir. Başak Burcunda bulunan Ay ile beraber, aileden gelen destekler de yüz güldürücü olacaktır. Evde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.
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