İkizler Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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İletişim ve yolculuklar evinizde gerçekleşen Yeniay, araç almak, değiştirmek isteyenler şans sunuyor olacak Sevgili İkizler. Seyahate çıkmak için harika bir dönem önünüzde. Fikirleriniz, projeleriniz kabul görebilir. Yeniay’dan azami faydayı sağlamak için kendinize güvenmeniz, uzmanı olduğunuz konularda liderlik yapmanız ön şart diyebiliriz. Gelecek planlarınızı, hayallerinizi gerçekleştirmek hiç de zor değil.
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