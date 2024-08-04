İkizler Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

İletişim ve yolculuklar evinizde gerçekleşen Yeniay, araç almak, değiştirmek isteyenler şans sunuyor olacak Sevgili İkizler. Seyahate çıkmak için harika bir dönem önünüzde. Fikirleriniz, projeleriniz kabul görebilir. Yeniay’dan azami faydayı sağlamak için kendinize güvenmeniz, uzmanı olduğunuz konularda liderlik yapmanız ön şart diyebiliriz. Gelecek planlarınızı, hayallerinizi gerçekleştirmek hiç de zor değil.

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