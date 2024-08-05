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İkizler Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)

Bugün, tek ihtiyacınız olan şey dostlarınızla bir arada bulunmak olabilir Sevgili İkizler. Kısa bir yolculuk, dertleşmek yenilenmenizi sağlayabilir. Venüs Ay sonuna kadar ev, yuva alanınıza geçerek, tamirat, alım-satım, kiralama işlerinizde yardım ediyor olacak. Ancak aynı alanda Merkür gerilemesi de başladığı için yeni olan değil önceden alınmış kararları uygulamak yerinde olacaktır. Aile büyüklerinizle ilişkileriniz memnun edici.

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