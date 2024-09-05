İkizler Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)
Mars Gezegeni, maddi kaynaklar alanınıza geçiyor Sevgili İkizler. 4 Kasım 2024’e kadar harcamalarınızda dengeyi tutturmakta zorlanacağınız zamanlara işaret ediyor. Ancak para gelecek ki, gidebilsin. Elbette gelirlerinizi de artırmanın yollarını bulabilmek için çaba sarf edeceksiniz. Öte yandan Ay, Terazi Burcunda, aşkta şanslı zamanlara işaret ediyor. Yatırımlarınızdan kar elde edebilirsiniz.
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