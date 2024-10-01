RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (1 Ekim 2024 Salı)

Tüm hafta boyunca etkili, Su Burçlarında oluşan büyük üçgen, sezgilerinize güvenirseniz yatırımlarınızdan büyük kazançlar elde edebileceğinizi söylüyor Sevgili Koçlar. Ay ise Başak Burcunda yolculuğuna devam ediyor, sabah saatlerinde işlerin yoğunluğundan dolayı abartılı tepkiler verebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise ani verilecek yatırım kararlarında sezgilerinize güvenmeli, dikkatli olmalısınız. Yanlış kararlar alabilirsiniz.

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