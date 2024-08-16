RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)

İletişimde azami özen göstermeniz gereken bir gün daha Sevgili Koçlar. Önünüzdeki 10 gün boyunca, kendinizi sıkışmış, engellenmiş hissedebilirsiniz. İletişim kurduğunuz insanlarla tartışmaktan kaçınmalısınız. Yolculuklarda trafik kurallarına gereken özeni göstermelisiniz. Aksi halde canınız fena halde sıkılabilir. Zorluklarla baş ettikten sonra başarı sizinle olacak. Gün boyunca Oğlak burcunda seyreden Ay, olumlu Venüs açısıyla iş hayatınızda rahatlamanızı sağlayacak başarılar vadediyor.

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