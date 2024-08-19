Koç Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Ağustos ayının hatta yılın en sert günlerinden birindesiniz Sevgili Koçlar. Bugün, hayallerinizi sorguladığınız, değişime ihtiyacınız olduğunu fark ettiğiniz bir Dolunay gerçekleşiyor. 10 gün boyunca etkili olacak bu durum, maddi açıdan yaşadığınız zorlukları başka hayat planları kurarak aşabileceğinizi söylüyor. Aşk veya flört konularında yolun sonuna geldiğinizi düşünebilirsiniz. Çocuklarınızla iletişim kurarken hassas olmanız gereken günler. Yatırımlarınız konusunda bir anda yeni kararlar vermemeli, bilgili olduğunuz konularda adım atmalısınız.
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