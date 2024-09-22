Koç Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)
Boğa Burcunda seyrini sürdüren Ay, maddiyatla ilgili konularda önsezilerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor Sevgili Koçlar. Kariyerle ilgili kararlar almak için olumlu bir gün. 13:24’te İkizler Burcuna geçen Ay ile iletişim trafiğiniz artıyor. Arkadaşlar, yakınlarla birçok görüşme yapabilir, kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. 15:43’te ise Güneş Terazi Burcuna geçerek ilişkilerinizi bir ay boyunca ön plana çıkarıyor. Sorunlarınızı çözmek için gerekli destekler sizinle. Keyifli bir Pazar geçirmenizi dilerim.
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