RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)

İkizler Burcunda seyrini sürdüren Ay, yolculuklarda aksilikler yaşanabileceğine işaret ediyor sevgili Koçlar. Beklenen haberlerde gecikmeler yaşanabilir. Akşam saatlerinde ise hava durumu değişiyor ve güzel haberler alabileceğiniz zamanlar başlıyor. Venüs ise kazançlarınızı artırmak üzere, Akrep Burcuna geçiyor. Gizli ilişkiler içine çekilebilirsiniz. Gizli saklı konuları araştırma isteği içinde olacaksınız.

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