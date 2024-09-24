Koç Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
İkizler Burcunda seyrini sürdüren Ay, yalan-yanlış bir çok haber alabileceğinizi söylüyor Sevgili İkizler. Her duyduğunuza inanmayın. Beklentilerinizin gerçekleşmesi gecikebilir. Plan değişikliğine gidebilirsiniz. 14:48 ile 17:50 arasında Ay, boşluk enerjisinden dolayı tüm konularda ilerleme sağlamak zor olabilir. Girişimlerinizi sonuçsuz bırakabilir. Sakin olmakta fayda var. 17:50 den sonra ise Yengeç Burcuna geçen Ay, ailenizle keyifli zamanlar vaat ediyor. Venüs olumlu açısı ile de partnerinizle anlaşma sağlamak çok kolay görünüyor. Gelir artışı söz konusu olabilir.
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