RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Koç Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
Takip Et

Koç Burcu (24 Eylül 2024 Salı)

İkizler Burcunda seyrini sürdüren Ay, yalan-yanlış bir çok haber alabileceğinizi söylüyor Sevgili İkizler. Her duyduğunuza inanmayın. Beklentilerinizin gerçekleşmesi gecikebilir. Plan değişikliğine gidebilirsiniz. 14:48 ile 17:50 arasında Ay, boşluk enerjisinden dolayı tüm konularda ilerleme sağlamak zor olabilir. Girişimlerinizi sonuçsuz bırakabilir. Sakin olmakta fayda var. 17:50 den sonra ise Yengeç Burcuna geçen Ay, ailenizle keyifli zamanlar vaat ediyor. Venüs olumlu açısı ile de partnerinizle anlaşma sağlamak çok kolay görünüyor. Gelir artışı söz konusu olabilir.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]