RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (25 Eylül 2024)

Yengeç Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, ev hayatınızda hareketli bir güne işaret ediyor. Sevgili Koçlar. Kazalar ve sakarlıklara dikkat etmelisiniz. Motivasyon dolusunuz. Suyla ilgili sorunlar yaşanabilir. Çalışma ortamınızda yanılgılara açıksınız. Kim dost kim düşman anlayamayabilirsiniz. Neyse ki üstlerinizden destek gördüğünüz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde ise kariyerle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Evde huzuru sağlayabilirsiniz. Aile büyüklerinden destekler var.

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