Koç Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
Ev hayatınızı anlatan alanda yolculuğunu sürdüren Ay aile bağlarınızı güçlendirmenizi sağlıyor Sevgili Koçlar. Akşam saatlerinde hislerinize güvenmeniz gereken zamanlar. Maneviyatınızın güçlü olduğu zamanlardasınız. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor. 13 Ekim 2024'e kadar ilişkilerde iletişimin önemini kavrayacaksınız. Nezaket ve uyumun olduğu bir iletişimle, ilişkilerinizi yönetebilirsiniz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]