RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)

Güne başlarken moralsiz ve halsiz hissetseniz de öğleden sonra durum değişiyor Sevgili Koçlar. Ticaretle uğraşanlar için harika etkiler mevcut. Sözlerinizin etkili ve ikna edici olmasıyla, kazançlı anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Yakın çevrenizden gelen haberler mutluluk verici olabilir. Asıl önemli gündem ise 3 gün boyunca iş arayanlar için, yeni imkanlar ve ani gelen paralar olacaktır. Yeni tanışmalar gündeminizde olabilir.

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