Koç Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Sabah saatlerinde bazı iletişim kazaları ve yanlış anlaşılmalar olabilir. Sinirlerinize hakim olmalısınız. 10:13-11:47 arasında Ay boşlukta olduğundan, ilerleme kaydetmekte zorlanabilirsiniz Sevgili Koçlar. Önemli işlerinizi öğleden sonra yapmanızda fayda var. Yengeç Burcuna geçen Ay, aile hayatınıza dikkat çekiyor. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün açısı ile kurban durumuna düşmemek için temkinli hareket edin. Dolandırılma olaylarına dikkat!
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