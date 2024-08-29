Koç Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)
Yengeç Burcunda ilerleyen Ay, aile hayatınıza ışık tutuyor Sevgili Koçlar. Aile fertleriyle ilgilenmek, evdeki eksikleri tamamlamak için güzel bir gün. Gayrimenkulden gelir sağlamak için yapılan anlaşmalar size fayda getirecek. Venüs Terazi Burcuna girerek 23 Eylül’e kadar ikili ilişkilerde güzel zamanlara işaret ediyor. Yeni bir ilişki veya ortaklık şansı sizi bekliyor. Bazı kazançlar ilişkiler yoluyla gelebilir. İlişkilerde uyumlu olacak, kendinizi çok huzurlu hissedeceksiniz.
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