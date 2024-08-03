Koç Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Öğlen 13:32 ye kadar aile kaynaklı tüm işlerinizi bitirebileceğiniz olumlu etkiler altındasınız Sevgili Koçlar. Elinize hesapta olmayan paraların geçmesi sizi sevindirebilir. Ev alma veya kiralama için uygun bir zamandasınız. 13:32-14:09 arası Ay kısa bir süre boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiyor. Sevgiliniz veya çocuklarınızla ego çatışmalarına girmekten kaçınmalısınız. Hayattan keyif aldığınız zamanlar başlıyor.
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