Koç Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)

Öğlen 13:32 ye kadar aile kaynaklı tüm işlerinizi bitirebileceğiniz olumlu etkiler altındasınız Sevgili Koçlar. Elinize hesapta olmayan paraların geçmesi sizi sevindirebilir. Ev alma veya kiralama için uygun bir zamandasınız. 13:32-14:09 arası Ay kısa bir süre boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiyor. Sevgiliniz veya çocuklarınızla ego çatışmalarına girmekten kaçınmalısınız. Hayattan keyif aldığınız zamanlar başlıyor.

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