RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)

Bayram gününe yakışan bir gün sizinle Sevgili Koçlar. Merkür artık düzeliyor. Aşk ilişkiniz ve yatırım alanında artık daha net kararlar almanızın vakti geldi. Öğleden sonra, aile bireylerinden beklenmedik haberler, kazançlar gelebilir. 18:14 ile 20:10 arasında Ay boşluk enerjisinde olduğundan, her konuda ilerleme sağlamak zor olabilir. En güzel haber Venüs-Plüton uyumlu açısı; açı 5 gün boyunca ilişkilerde tutkulu zamanlara işaret ediyor. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için eş veya ortağınızdan dester gelebilir. Maddi açıdan olumlu gelişmeler sizinle.

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