Koç Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Gün boyunca keyifli etkinlikler yaparak kendinizi iyi hissetmek çok kolay olacak Sevgili Koçlar. Venüs, çalışma hayatınıza geçerek, ay sonuna kadar işlerinizi titizlikle bitirebilmenize olanak sağlıyor. Merkür ise yine aynı alanda gerilemeye başlayarak yarım kalan tüm durumları tamamlayabilmeniz için çalışacak. Sağlık konusuna eğilmek, şifa bulmak için olumlu etkiler altındasınız. Akşam saatlerinde stabil kalmak önem taşıyor.
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