RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Koç Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Takip Et

Koç Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)

Gün boyunca keyifli etkinlikler yaparak kendinizi iyi hissetmek çok kolay olacak Sevgili Koçlar. Venüs, çalışma hayatınıza geçerek, ay sonuna kadar işlerinizi titizlikle bitirebilmenize olanak sağlıyor. Merkür ise yine aynı alanda gerilemeye başlayarak yarım kalan tüm durumları tamamlayabilmeniz için çalışacak. Sağlık konusuna eğilmek, şifa bulmak için olumlu etkiler altındasınız. Akşam saatlerinde stabil kalmak önem taşıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com