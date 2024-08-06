RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)

Sıkı çalıştığınız, tüm detaylara hakim olma isteğiyle dolu olduğunuz bir güne merhaba diyorsunuz Sevgili Koçlar. İş ortamınızda yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Duyduğunuz haberlerin doğruluğunu sorgulamalısınız. Projelerinizi bitirirken doğruluğuna emin olmak için kontrollerinizi artırmak size fayda sağlayabilir. Mide, bağırsak, boyun ve eller-kollarla ilgili sağlık kontrollerinizi aksatmamalısınız.

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