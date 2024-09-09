RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)

Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar çalışma hayatınızda hareketli günlere işaret ediyor Sevgili Koçlar. İş arkadaşlarınızla fikir alışverişleri, verimli çalışmalar için ideal zamanlar. Bunun yanında sağlık problemleri yaşayanlar şifa bulmakta zorluk yaşamayacaklar. Günün havasını yansıtan Ay ise 20:26’ya kadar Akrep Burcunda beklenmedik giderler konusunda uyarıyor. Ardından Yay Burcuna geçen Ay ile hayata daha pozitif bakabilirsiniz.

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