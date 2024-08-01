Kova Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Güne erken başlayanlar için maddi konularda endişe yaratan hisler etkin olsa da 06:21 itibarıyla, kendinizi günlük hayatın koşturmacasına kaptırıyorsunuz Sevgili Kovalar. Bitirilmesi gereken işler kolaylıkla hallolacaktır. Zam beklentisi olanlar için güzel haberlerin geleceği bir gün olabilir. İş ortamınızda, sizden saklanan sırlar kolaylıkla açığa çıkabilir. Sağlık konusunda kontroller yaptırmak için uygun bir gündesiniz.

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