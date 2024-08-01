Kova Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Güne erken başlayanlar için maddi konularda endişe yaratan hisler etkin olsa da 06:21 itibarıyla, kendinizi günlük hayatın koşturmacasına kaptırıyorsunuz Sevgili Kovalar. Bitirilmesi gereken işler kolaylıkla hallolacaktır. Zam beklentisi olanlar için güzel haberlerin geleceği bir gün olabilir. İş ortamınızda, sizden saklanan sırlar kolaylıkla açığa çıkabilir. Sağlık konusunda kontroller yaptırmak için uygun bir gündesiniz.
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