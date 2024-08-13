Kova Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)
Öğle saatlerine kadar, kariyer hayatınızda üstlerinizin davranışlarına bir anlam veremeyebilirsiniz Sevgili Kovalar. 12:00-13:00 saatleri arasında Ay boşluk enerjisinden dolayı, sorunları çözmede ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. Sonrasında idealler evinize giren Ay, pembe gözlükler takmamanızı söylüyor olabilir. Her söylenene inanmamalısınız. Neyse ki, doğru ve yanlışı anlama da inanılmaz yetenekli olacaksınız
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