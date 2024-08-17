RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Kova Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)

Gün boyunca dış dünyaya kapalı alanınızda gezinen Ay, gelen haberleri etrafınızda fazla paylaşmamanızı söylüyor olabilir Sevgili Kovalar. Gizli bir el size yardım ediyor gibi hissedebilirsiniz. Maddi gelirlerde artış için bir anlaşma yapmanız olası görünüyor. Öğle saatlerinde aile hayatınızda şaşırtıcı gelişmeler sevinmenize sebep olabilir. Akşam saatlerinde ise huzur bulmak çok kolay görünüyor. Dua, meditasyon, maneviyata eğilmek için olumlu zamanlar.

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